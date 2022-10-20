У Дніпрі на вулиці Електричній щось сильно горіло: подробиці

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що вогонь охопив гараж та господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Крім того, пожежа почала поширюватись на поблизу розташовані сусідські господарчі споруди та ще один гараж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники ДСНС локалізували займання о 23:20 та ліквідували о 00:58. Площа пожежі склала 200 кв. м.
Загалом вогонь знищив легковий автомобіль «Fiat», пошкодив конструкції трьох господарчих споруд, двох гаражів та речі домашнього вжитку.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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