У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося

Сьогодні у Дніпрі на Новому мосту зупинився рух тролейбусів.
Як повідомляє “Інформатор”, це пов’язано з обриванням лінії.
Тому, якщо ви плануєте їхати через міст на лівий берег, враховуйте цей момент.
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