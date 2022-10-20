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У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося

Сьогодні 10:15
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Транспорт стоїть у напрямку лівого берега.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося

Сьогодні у Дніпрі на Новому мосту зупинився рух тролейбусів.

Як повідомляє “Інформатор”, це пов’язано з обриванням лінії.

Тому, якщо ви плануєте їхати через міст на лівий берег, враховуйте цей момент.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталосяУкраїнська

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