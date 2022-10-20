Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі

У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яку не захотіли лікувати господарі.

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, у веткілініці залишили кішку з гігантською пухлиною у вусі. Господарі принесли тварину на лікування, а коли почули суму за операцію, погодились, але пішли геть і не повернулися.

Тепер тварина знаходиться в клініці. Якщо не вдасться знайти грошей на операцію – кішку усиплять. Ветеринари переконують, якщо вилікувати бідосю, чотирилапа проживе довго.

Наразі кішка по кличці Бася під наглядом ветеринарів, тварина не може їсти та живе з нестерпним болем. На операцію потрібно близько 10 тисяч гривень.

Якщо у вас є можливість допомогти фінансово Басі, це можна зробити за реквізитами нижче.

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА

https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

5375 4141 0707 6654 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – международные переводы

[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для кошки Баси”

Читайте також:

Українська

Автор: