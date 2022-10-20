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  • Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 

Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 

Сьогодні 11:04
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У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яку не захотіли лікувати господарі. 
Новости Днепра про Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 

 

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, у веткілініці залишили кішку з гігантською пухлиною у вусі. Господарі принесли тварину на лікування, а коли почули суму за операцію, погодились, але пішли геть і не повернулися. 

Тепер тварина знаходиться в клініці. Якщо не вдасться знайти грошей на операцію – кішку усиплять. Ветеринари переконують, якщо вилікувати бідосю, чотирилапа проживе довго. 

Наразі кішка по кличці Бася під наглядом ветеринарів, тварина не може їсти та живе з нестерпним болем. На операцію потрібно близько 10 тисяч гривень. 

Якщо у вас є можливість допомогти фінансово Басі, це можна зробити за реквізитами нижче.

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https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

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Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для кошки Баси”

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Новости Днепра про Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі Українська

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