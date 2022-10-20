Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами Ольги, у веткілініці залишили кішку з гігантською пухлиною у вусі. Господарі принесли тварину на лікування, а коли почули суму за операцію, погодились, але пішли геть і не повернулися.
Тепер тварина знаходиться в клініці. Якщо не вдасться знайти грошей на операцію – кішку усиплять. Ветеринари переконують, якщо вилікувати бідосю, чотирилапа проживе довго.
Наразі кішка по кличці Бася під наглядом ветеринарів, тварина не може їсти та живе з нестерпним болем. На операцію потрібно близько 10 тисяч гривень.
Якщо у вас є можливість допомогти фінансово Басі, це можна зробити за реквізитами нижче.
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Уманчик Ольга Валентиновна
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ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для кошки Баси”
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