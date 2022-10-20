В Днепре на улице Электрической что-то сильно горело: подробности

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Прибыв, они установили, что огонь охватил гараж и хозяйственное сооружение на территории частного домовладения. Кроме того, пожар начал распространяться на соседние хозяйственные постройки и еще один гараж.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание в 23:20 и ликвидировали в 00:58. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Огонь уничтожил легковой автомобиль Fiat, повредил конструкции трех хозяйственных сооружений, двух гаражей и вещи домашнего обихода.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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