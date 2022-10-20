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Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередження

Сьогодні 10:25
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20 жовтня в Дніпрі оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередження

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 20 – 22 жовтня 2022 року оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище: 

Удень у місті Дніпро та в області очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. 

Рівень небезпечності 1 (жовтий). Краще оминати аварійні дерева та сумнівні рекламні щити. 

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Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередженняРусский

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