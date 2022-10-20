У Дніпрі чоловік, який убив дитину, пів року ховав в гаражі труп пенсіонера

У Дніпрі піймали серійного вбивцю.

Як повідомили в поліції, правоохоронці знайшли вбивцю 64-річного чоловіка, якого розшукували вже пів року. Раніше його затримали за вбивство 13-річного хлопчика.

17 жовтня поліцейські затримали 59-річного чоловіка та встановили його причетність до вбивства дитини. Під час обшуків правоохоронці знайшли в гаражі підозрюваного тіло ще одного вбитого. Ним виявився 64-річний чоловік, якого вже півроку розшукували у Дніпрі.

З’ясувалося, що між раніше знайомими чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем. Коли жертва померла, нападник сховав тіло у підвалі гаража.

19 жовтня йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці знайшли вбивцю 13-річного хлопчика. Труп дитини батько виявив вдома.

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