Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловік, який убив дитину, пів року ховав в гаражі труп пенсіонера

У Дніпрі чоловік, який убив дитину, пів року ховав в гаражі труп пенсіонера

Сьогодні 13:36
просмотров

У Дніпрі піймали серійного вбивцю.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який убив дитину, пів року ховав в гаражі труп пенсіонера

 

Як повідомили в поліції, правоохоронці знайшли вбивцю 64-річного чоловіка, якого розшукували вже пів року. Раніше його затримали за вбивство 13-річного хлопчика.  

17 жовтня поліцейські затримали 59-річного чоловіка та встановили його причетність до вбивства дитини. Під час обшуків правоохоронці знайшли в гаражі підозрюваного тіло ще одного вбитого. Ним виявився 64-річний чоловік, якого вже півроку розшукували у Дніпрі.

З’ясувалося, що між раніше знайомими чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем. Коли жертва померла, нападник сховав тіло у підвалі гаража. 

19 жовтня йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, що раніше правоохоронці знайшли вбивцю 13-річного хлопчика. Труп дитини батько виявив вдома. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який убив дитину, пів року ховав в гаражі труп пенсіонераУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через економію електроенергії введуть зміни в роботі електротранспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:45
    У Дніпрі через економію електроенергії введуть зміни в роботі електротранспорту

    У Дніпрі ввели тотальну економію електроенергії.

    Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    Гігантська пухлина у вусі: у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі 

    У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яку не захотіли лікувати…

    Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередження
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    Перший рівень небезпеки: у Дніпрі оголосили штормове попередження

    20 жовтня в Дніпрі оголосили штормове попередження.

    У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося

    Транспорт стоїть у напрямку лівого берега.

    Наверх