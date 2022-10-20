На Дніпропетровщині мотоцикліст врізався у велосипедиста: обидва чоловіка загинули

В Апостолово сталася смертельна аварія.

Учора, 19 жовтня, о 19:50 у місті Апостолове на вулиці Центральній мотоцикліст врізався у велосипедиста.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що 26-річний водій мотоцикла Alpen їхав по вулиці Центральній, у тому ж напрямку рухався і 44-річний чоловік на велосипеді. В якийсь момент мотоцикл зіткнувся з велосипедом. На жаль, чоловіки загинули.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося.

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