На Дніпропетровщині мотоцикліст врізався у велосипедиста: обидва чоловіка загинули

Учора, 19 жовтня, о 19:50 у місті Апостолове на вулиці Центральній мотоцикліст врізався у велосипедиста.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що 26-річний водій мотоцикла Alpen їхав по вулиці Центральній, у тому ж напрямку рухався і 44-річний чоловік на велосипеді. В якийсь момент мотоцикл зіткнувся з велосипедом. На жаль, чоловіки загинули.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: що сталося.
Читайте також:
Автор:
Повідомляється, що керівники тергромад на Дніпропетровщині отримали гуманітарну допомогу для…
Сьогодні, 20 жовтня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.
Учора, 19 жовтня, о 21:59 на лінію «101» повідомили про…
Важливо!