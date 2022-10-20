В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера

В Днепре поймали серийного убийцу.

Как сообщили в полиции, правоохранители нашли убийцу 64-летнего мужчины, которого разыскивали уже полгода. Ранее он был задержан за убийство 13-летнего мальчика.

17 октября полицейские задержали 59-летнего мужчину и установили его причастность к убийству ребенка. Во время обысков правоохранители обнаружили в гараже подозреваемого тело еще одного убитого. Им оказался 64-летний мужчина, которого уже полгода разыскивали в Днепре.

Выяснилось, что между ранее знакомыми мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему около 10 ударов ножом. Когда жертва скончалась, нападавший спрятал тело в подвале гаража.

19 октября ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее правоохранители обнаружили убийцу 13-летнего мальчика. Труп ребенка отец обнаружил дома.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: