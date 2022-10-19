«Нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране», — мэр Днепра о взятке, которую ему предлагали

Но Борис Филатов сообщил об этом факте в НАБУ, которое и начало расследование. Экснардепа задержали.
Это событие прокомментировал на своей странице Facebook и сам Борис Филатов. Он отметил, что «нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране». И добавил, что «в этой жизни, а особенно в той, что будет после неё, ничего не измеряется деньгами».
И, да. Последнее. Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном Суде меня спросят, что я сделал правильного и, одновременно, весёлого, то с ухмылкой я отвечу: «Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить её себе», — написал Борис Филатов.
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