На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

Вчера, 19 октября, в 19:50 в городе Апостолово на улице Центральный мотоциклист врезался в велосипедиста.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что 26-летний водитель мотоцикла Alpen ехал по улице Центральной, в том же направлении двигался и 44-летний мужчина на велосипеде. В какой-то момент мотоцикл столкнулся с велосипедом. К сожалению, мужчины погибли.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло.
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