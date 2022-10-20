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  • На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

Сегодня 12:59
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В Апостолово произошла смертельная авария.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

Вчера, 19 октября, в 19:50 в городе Апостолово на улице Центральный мотоциклист врезался в велосипедиста.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что 26-летний водитель мотоцикла Alpen ехал по улице Центральной, в том же направлении двигался и 44-летний мужчина на велосипеде. В какой-то момент мотоцикл столкнулся с велосипедом. К сожалению, мужчины погибли.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погиблиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погиблиРусский

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