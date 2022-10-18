Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евро

Сегодня 19:19
просмотров

Отмечается, что это одна из рекордных сумм взятки, которую когда-либо фиксировали правоохранители в Украине.

Новости Днепра про Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евро

Бывший народный депутат Украины пытался подкупить мэра Днепра взяткой в ​​размере 22 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд») Максим Микитась предложил мэру Днепра Борису Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

«Лояльность» мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

Но Борис Филатов сообщил об этом факте в НАБУ, которое и начало расследование.

Микитася задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УКУ.

Читайте также:

Новости Днепра про Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евроУкраїнська Новости Днепра про Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евроРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб

    Украинским военным удалось отразить атаки россиян в Луганской, Харьковской и…

    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

    Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных…

    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

    В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и…

    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…

    Последние новости

    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб
    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб

    Украинским военным удалось отразить атаки россиян в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, а также сбить пять крылатых ракет.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии
    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

    Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных соревнованиях в Италии. Наш спортсмен завоевал «бронзу».

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

    В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и слип-пакеты с наркотиками.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

    Сегодня, 18 октября, около 10:18 в Вольногорске Днепропетровской области поезд сбил мужчину.

    Сегодня 18:15
    0
    просмотров
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц. Названные в честь людей, которые не имеют никакого отношения к городу улицы, проспекты и скверы получили имена в честь тех, кто не только родился в Днепре, но и помогал развиваться…

    Сегодня 17:30
    просмотров
    На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна
    На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна

    Муж выполнял работы в лесничестве, когда на него упало дерево.

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружие
    Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружие

    Он также анонсировал значительные победы ВСУ на фронте до зимы.

    Сегодня 17:10
    0
    просмотров
    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика
    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

    В августе мужчина убил 13-летнего подростка, пока его родителей не было дома.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов
    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов

    Осенью парки Днепра преображаются и еще больше привлекают горожан на прогулку.

    Сегодня 15:47
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх