Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евро

Отмечается, что это одна из рекордных сумм взятки, которую когда-либо фиксировали правоохранители в Украине.

Бывший народный депутат Украины пытался подкупить мэра Днепра взяткой в ​​размере 22 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд») Максим Микитась предложил мэру Днепра Борису Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

«Лояльность» мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

Но Борис Филатов сообщил об этом факте в НАБУ, которое и начало расследование.

Микитася задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УКУ.

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