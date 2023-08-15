Ехала по переходу на электросамокате: в Павлограде маршрутка сбила 12-летнюю девочку

Вчера вечером, 14 августа, на улице Центральной в Павлограде произошла авария.

Там водитель ГАЗ Рута сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, несовершеннолетняя пересекала проезжую часть по переходу, когда горел «красный». В этот момент ее и сбила маршрутка.

Девочку госпитализировали в больницу в Днепре. Известно, что у нее сломаны ключица и голень.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП.

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