Ехала по переходу на электросамокате: в Павлограде маршрутка сбила 12-летнюю девочку

Там водитель ГАЗ Рута сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, несовершеннолетняя пересекала проезжую часть по переходу, когда горел «красный». В этот момент ее и сбила маршрутка.
Девочку госпитализировали в больницу в Днепре. Известно, что у нее сломаны ключица и голень.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП.
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