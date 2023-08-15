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В Украине хотят декриминализировать порно: что разрешат

Сегодня 11:15
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В Украине планируют легализовать порно.

Новости Днепра про В Украине хотят декриминализировать порно: что разрешат

О таких планах Верховной Рады рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Порно частично декриминализируют. В настоящее время в Украине законом запрещено изготовление и распространение какой-либо порнографической продукции. Если за новые поправки проголосуют, то уголовная ответственность останется только за противозаконные действия в этой сфере, а именно:

  • порно без согласия – порноместь, сюда же входит deep fake;
  • экстремальное порно – насилие, зоо-, некрофилия;
  • порно с детьми и для детей – законом ответственность будет усилена;

В пояснительной записке к закону указано, что, в частности, отменят уголовную ответственность за

  • ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов (ст. 301 УК);
  • содержание мест разврата и возведения (ст. 302 УК).

В то же время, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями — за это существуют отдельные статьи.

Нардеп отметил, что закон уже зарегистрирован, но документ на сайте Верховной Рады появится через несколько дней.

По сути законными станут такие известные сервисы, как OnlyFans и порнографические материалы, изготовленные с согласия взрослых людей. То есть девушек или парней уже не смогут посадить за нюдсы, отправленные через мессенджеры. А вот если партнер/партнерша распространят эти фото/видео публично и без согласия этого человека – их могут наказать.

Напомним, в Днепре муж два года публиковал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома.

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