В Украине хотят декриминализировать порно: что разрешат

О таких планах Верховной Рады рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Порно частично декриминализируют. В настоящее время в Украине законом запрещено изготовление и распространение какой-либо порнографической продукции. Если за новые поправки проголосуют, то уголовная ответственность останется только за противозаконные действия в этой сфере, а именно:
В пояснительной записке к закону указано, что, в частности, отменят уголовную ответственность за
В то же время, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями — за это существуют отдельные статьи.
Нардеп отметил, что закон уже зарегистрирован, но документ на сайте Верховной Рады появится через несколько дней.
По сути законными станут такие известные сервисы, как OnlyFans и порнографические материалы, изготовленные с согласия взрослых людей. То есть девушек или парней уже не смогут посадить за нюдсы, отправленные через мессенджеры. А вот если партнер/партнерша распространят эти фото/видео публично и без согласия этого человека – их могут наказать.
Напомним, в Днепре муж два года публиковал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома.
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