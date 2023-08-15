Їхала по переходу на електросамокаті: у Павлограді маршрутка збила 12-річну дівчинку

Учора ввечері, 14 серпня, на вулиці Центральній у Павлограді сталася аварія.

Там водій ГАЗ Рута збив 12-річну дівчинку, яка їхала на електросамокаті.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, неповнолітня перетинала проїжджу частину по переходу, коли горів “червоний”. У цей момент її і збила маршрутка.

Дівчинку госпіталізували до лікарні у Дніпрі. Відомо, що у неї зламані ключиця та гомілка.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП.

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