В Днепре из-за ночной ракетной атаки повреждено несколько учебных заведений

Сегодня ночью россияне атаковали Днепр ракетами.

Они попали по промышленному предприятию, также поврежден спортивный комплекс.

К сожалению, пострадали двое горожан.

Кроме того, из-за ночной атаки повреждены два учебных заведения: СОШ №34 и УВК №120 – там взрывной волной выбило окна.

Об этом сообщила Ксения Сушко, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директор департамента гуманитарной политики.

Информация о повреждениях учебных заведений Днепра. Заведения Чечеловского района: СОШ № 34 взрывной волной повредило несколько окон. УВК №120 выбило 2 окна… Все починим! Держимся и объединяемся! – написала она.

Напомним, ранее мы писали, что после удара по Днепру горожане находят обломки российских ракет (ФОТО).

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