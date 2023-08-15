В Днепре из-за ночной ракетной атаки повреждено несколько учебных заведений

Они попали по промышленному предприятию, также поврежден спортивный комплекс.
К сожалению, пострадали двое горожан.
Кроме того, из-за ночной атаки повреждены два учебных заведения: СОШ №34 и УВК №120 – там взрывной волной выбило окна.
Об этом сообщила Ксения Сушко, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директор департамента гуманитарной политики.
Информация о повреждениях учебных заведений Днепра. Заведения Чечеловского района: СОШ № 34 взрывной волной повредило несколько окон. УВК №120 выбило 2 окна… Все починим! Держимся и объединяемся! – написала она.
Напомним, ранее мы писали, что после удара по Днепру горожане находят обломки российских ракет (ФОТО).
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