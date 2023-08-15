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В Днепре сузят проезжую часть на Набережной Победы: когда и зачем

Сегодня 10:49
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В Днепре запланировано частичное сужение проезжей части Набережной Победы.

Новости Днепра про В Днепре сузят проезжую часть на Набережной Победы: когда и зачем

В Днепре собираются временно сузить дорогу на набережной, а именно участок пути от улицы Набережная Победы, 1 к Мерефо-Херсонскому мосту.

Причина – проведение “Dnipro Marathon 2023” на Фестивальном причале, который проведут 17 сентября. Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте горсовета.

Организаторы марафона вместе с патрульной полицией должны установить знаки предупреждения и временные средства регулирования движения.

Новости Днепра про В Днепре сузят проезжую часть на Набережной Победы: когда и зачем

Кроме того, этим документом анонсировали еще несколько ивентов, которые проведут на Набережной Победы в ближайшее время.

20 августа — «Акватлон Днепр» на Набережной Победы, 13;
17 сентября — «Dnipro Marathon 2023» на Фестивальном причале;
22 октября — «Кодацкий трейлер Start Dnapro»;
10 декабря — «Mykolaychiky Charity Run 2023» (сквер Прибрежный).

Напомним, в Днепре из-за ракетного удара есть изменения в работе транспорта.

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