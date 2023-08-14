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  • В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Сегодня 14:24
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Новости Днепра про В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Фото условное.

В пятницу, 16 июня, в 15:30 в Новокодакском районе Днепра произошла авария с участием авто Mercedes-Benz и электросамоката.

Как установили следователи, иномарка двигалась по ул. Доблестной в направлении ул. Трифона Гладченко. Во время движения в районе дома. №115 на ул. Доблестной Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с электросамокатом.

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Чтобы установить все обстоятельства аварии, полиция разыскивает свидетелей. Поэтому, если вы видели момент столкновения или его заснял ваш видеорегистратор, сообщите об этом следователю по номеру: 093 42 99 163.

Важна любая информация!

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