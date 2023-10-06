Дожди и порывистый ветер: в выходные погода неприятно удивит жителей Днепра

О том, какая будет погода в эти выходные, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, суббота и воскресенье будут неоднородными и синоптически пестрыми.
Так, 7 октября атмосферный фронт «черкнет» северную часть, а также Волынь, Ровенщину и Харьковщину, поэтому увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории Украины будет сухо, однако ожидается порывистый ветер.
Температура воздуха будет +14+18 градусов, на юге +18+23 градуса, – отметила синоптик.
8 октября Украину заденет уже другой холодный атмосферный фронт.
Он будет проходить с северо-запада на юго-восток, заденет в течение суток все регионы. Поэтому в воскресенье будет идти дождь, порой даже сильный. Ветер – со штормовыми порывами! – отмечает Наталья Диденко.
Температура воздуха ощутимо снизится и составит днем +9+14 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов.
А уже в ночь на понедельник вероятны заморозки! В Карпатах 8 октября вообще ожидается мокрый снег!
Осень становится более уверенной, мы больше всего любим ее теплые, солнечные проявления, но она любит всех своих детей – и милое послушное солнце, и непоседливый ветер, и вредные заморозки, и дожди-плаксы, и прекрасное бабье лето. Поэтому выбирает осень, а мы подстраиваемся и не ворчим, – добавила синоптик.
Одевайтесь теплее и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки.
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