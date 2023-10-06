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В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

Сегодня 14:53
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Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

Сегодня, 6 октября, на улице Космической произошла тройная авария. Там столкнулись Ford, Volkswagen и Seat.

К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что Ford ехал вниз по Космической, в сторону кольца на Победе, Volkswagen – ему навстречу. Водитель последнего пытался свернуть и заехать на территорию больницы, но произошло столкновение. После удара Volkswagen задел Seat.

Пострадали три женщины из Volkswagen. Их госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будет устанавливать следователь по ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

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Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшиеРусский

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