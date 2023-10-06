В Днепре все онлайн-проездные стоят 645 гривен: в чем дело

Однако это ошибка. Как сообщили в департаменте транспорта, 5 октября было выпущено обновление программы «Приват24».
В рамках обновления интерфейса была допущена ошибка в коде: во время онлайн-покупки проездных билетов в днепровском электротранспорте сразу выбирались все возможные варианты общей стоимостью 645 гривен.
Специалисты уже исправили недостатки и сегодня утром обновили приложение. Поэтому нужно снова обновить приложение, чтобы платить правильную цену за проезд.
Читайте также:
Автор:
Однокомнатных квартир на вторичном рынке в Днепре не много –…
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую…
Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.
Однокомнатных квартир на вторичном рынке в Днепре не много – они пользуются большой популярностью, их быстро покупают. Но при большом желании купить такую квартиру все же можно и при этом не нужно тратить на нее большое количество денег. Цены на…
В Днепре на медиков напал неадекватный пациент.
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской области.
В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую мировую войну, а при дальнейших ремонтах фасад их не менялся. Сегодня в таких домах продолжают жить люди и сдаются в аренду офисы. Одно из таких зданий находится на улице Староказацкой…
22 июля группа мужчин похитила сейф и дорогие часы из квартиры на улице 93-й Холодноярской Бригады (ранее - Челюскина).
Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.
В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.
В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.
Малыша, нуждавшегося в медицинской помощи, нашли за гаражами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!