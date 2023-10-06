В Днепре все онлайн-проездные стоят 645 гривен: в чем дело

В Днепре все проездные стоят 645 гривен.

Однако это ошибка. Как сообщили в департаменте транспорта, 5 октября было выпущено обновление программы «Приват24».

В рамках обновления интерфейса была допущена ошибка в коде: во время онлайн-покупки проездных билетов в днепровском электротранспорте сразу выбирались все возможные варианты общей стоимостью 645 гривен.

Специалисты уже исправили недостатки и сегодня утром обновили приложение. Поэтому нужно снова обновить приложение, чтобы платить правильную цену за проезд.

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