Просит у прохожих телефоны и исчезает в толпе: на Днепропетровщине орудует мошенник

Схема старая, но действенная.

В Каменском мужчина обманывал доверчивых людей. Преступник подходил к прохожим и просил телефон, чтобы позвонить. Такую потребность он объяснял тем, что кончились деньги на счету или разрядился его смартфон. После этого горожане отзывались по просьбе незнакомца. Впрочем, мошенник не возвращал гаджет, а прятался в толпе и убегал.

Подозреваемый действовал так, что потерпевшие даже не сразу понимали, что их обманули. Таким образом, мужчина успел обмануть по меньшей мере трех человек.

44-летний ранее судимый мужчина был задержан. Ему объявили о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.

Как уберечься

Правоохранители советуют: чтобы не стать жертвой такого мошенничества, не давайте незнакомцам телефон в руки, вежливо откажите или позвоните на нужный номер самостоятельно и передайте необходимую информацию. Граждане, не имеющие преступных намерений, отнесутся к этому с пониманием.

Если вы все же попали на крючок мошенников, не медлите – сразу звоните по телефону на линию «102».

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