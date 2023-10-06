Ковид возвращается: нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки

Так, в мире распространяется новый опасный штамм COVID-19 – ВА.2.86, получивший название «Пирола». Он является подштаммом «Омикрона», насчитывающим более 30 мутаций. Подробности здесь.
Кроме того, осенняя погода также способствует распространению болезней.
В связи с этим в Минздраве рассказали, какая дальнейшая судьба прививок против COVID-19 и кому следует делать дополнительный бустер?
Отмечается, что основой защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок. То есть две дозы первичной вакцинации и первая бустерная прививка, которую вводят через 5 месяцев.
3 прививки = общерекомендованный курс вакцинации для каждого, – отмечают в Минздраве.
И добавляют, что все последующие прививки после третьей – это дополнительный бустер (в некоторых странах его называют «сезонный бустер»). Врачи рекомендуют его пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19. Это:
Украинцы, которые не принадлежат к вышеупомянутым группам риска, но планируют получить и «дополнительный бустер», например, для поездки в страны, где есть требования иметь дополнительную прививку, или изъявившие желание получить «дополнительный бустер» – могут привиться после консультации с семейным врачом в амбулатории или в пункте прививки, – отметили в Минздраве.
Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
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