Корона повертається: Європою поширюється новий небезпечний штам COVID-19

Наявні вакцини можуть бути не достатньо ефективними у боротьбі з цим штамом коронавірусу.

У низці країн Європи та світу зафіксований новий штам коронавірусу – ВА.2.86, який отримав назву “Пірола”. Він є підштамом “Омікрона”, що налічує понад 30 мутацій. Штам “Пірола” може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби – ще важчим.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на ВООЗ та вчених.

Вірус “Пірола” вже виявлено в США, Ізраїлі, Канаді, Данії, Великій Британії, Південній Африці, Швеції, Норвегії, Швейцарії, Таїланді, Франції тощо. Епідеміологи побоюються, що незабаром він пошириться по всьому світу, особливо в контексті зменшення тестування та нагляду за Covid.

Ковід прямо зараз заражає мільйони людей. За нашими оцінками, зараз сотні тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях через COVID, – розповіла експертка ВООЗ Марія ван Керхове.

Зазначається, що зросла і кількість смертей серед заражених коронавірусом.

Американський епідеміолог Деніс Неш розповів, що наразі штам “Пірола” погано вивчений.

Але те, що вже відомо, дозволяє припустити, що цей новий варіант може обходити імунітет, що існує. Це збільшить ймовірність зараження. Крім того, “Пірола”, ймовірно, може викликати більш важкий перебіг хвороби, ніж варіанти, які ми бачили останнім часом, – розповів Неш.

За даними міжнародних органів охорони здоров’я, у цьому вірусі зафіксований високий рівень мутацій. Це може означати, що наявні вакцини можуть бути не достатньо ефективними у боротьбі з цим штамом коронавірусу.

Через високий рівень заразності ВООЗ зарахувала “Піролу” до категорії штамів, “за якими спостерігають”.

Симптоми штаму “Пірола”:

підвищена температура тіла;

кашель;

лихоманка;

втрата смаку або нюху.

Новий штам COVID-19 може мати й інші симптоми, тож слід стежити за будь-якими несподіваними змінами у стані свого здоров’я.

Якщо з’являються ознаки коронавірусу або тест показав позитивний результат, рекомендовано залишатися вдома та за можливості уникати контактів протягом п’яти днів. Якщо з’являються симптоми “Піроли”, важливо вчасно звернутися по медичну допомогу та вжити заходів для запобігання поширенню інфекції.

Зазначимо, про появу цього штаму в Україні поки інформації немає, але однаково бережіть себе!

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