Ковід повертається: чи потрібно мешканцям Дніпра робити бустерні щеплення

Ми вже всі і забули про таку небезпеку, як коронавірус, проте підступна хвороба поруч.

Так, у світі поширюється новий небезпечний штам COVID-19 – ВА.2.86, який отримав назву “Пірола”. Він є підштамом “Омікрона”, що налічує понад 30 мутацій. Подробиці тут.

Крім того, осіння погода також сприяє поширенню хвороб.

У зв’язку з цим у МОЗ розповіли, яка подальша доля щеплень проти COVID-19 та кому слід робити додатковий бустер?

Зазначається, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.



3 щеплення = загально рекомендований курс вакцинації для кожного, – зазначають у МОЗ.

Та додають, що усі наступні щеплення після третього – це додатковий бустер (в деяких країнах його називають «сезонний бустер»). Лікарі рекомендують його пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Це:

люди, старше за 60 років;

ті, хто мають серйозні супутні хвороби;

люди, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Українці, які НЕ належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті, хто виявили бажання отримати “додатковий бустер” – можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення, – зазначили у МОЗ.

Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних!

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