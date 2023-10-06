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  • У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

Сьогодні 11:45
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У Дніпрі на вулиці Коробова містяни знайшли дві картонні коробки з боєприпасами.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

Зазначається, що вони стояли на лавці біля під’їзду. Схвильовані дніпряни викликали поліцію.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Правоохоронці оперативно прибули та огородили місце знахідки. У коробках вони виявили дві димові шашки, патрони калібру 5,45, два магазини до автомата, навушники та інші дрібні речі.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

Боєприпаси поліцейські вилучили.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліціїРусский

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