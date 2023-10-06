У Дніпрі на вулиці Коробова знайшли коробки з боєприпасами: коментар поліції

У Дніпрі на вулиці Коробова містяни знайшли дві картонні коробки з боєприпасами.

Зазначається, що вони стояли на лавці біля під’їзду. Схвильовані дніпряни викликали поліцію.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Правоохоронці оперативно прибули та огородили місце знахідки. У коробках вони виявили дві димові шашки, патрони калібру 5,45, два магазини до автомата, навушники та інші дрібні речі.

Боєприпаси поліцейські вилучили.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

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