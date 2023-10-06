У Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 6 жовтня, на вулиці Космічній сталася потрійна аварія. Там зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat.

На жаль, є постраждалі.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Ford їхав вниз по Космічній, в бік кільця на Перемозі, Volkswagen – йому назустріч. Водій останнього намагався повернути та заїхати на територію лікарні, але трапилось зіткнення. Після удару Volkswagen зачепив Seat.

Постраждали троє жінок з Volkswagen. Їх госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії буде встановлювати слідчий з ДТП.

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