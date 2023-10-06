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У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ

Сьогодні 15:16
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У Дніпрі усі проїзні коштують 645 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ

Проте це помилка. Як повідомили у департаменті транспорту, 5 жовтня було випущено оновлення програми «Приват24».

У рамках оновлення інтерфейсу допустили помилку у коді: під час онлайн-покупки проїзних квитків в дніпровському електротранспорті одразу обирались усі можливі варіанти загальною вартістю 645 гривень.

Наразі спеціалісти вже виправили недоліки та сьогодні зранку оновили застосунок. Тож треба знову оновити застосунок, щоб платити правильну ціну за проїзд.

Новости Днепра про У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ

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Новости Днепра про У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річРусский

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