У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ

У Дніпрі усі проїзні коштують 645 гривень.

Проте це помилка. Як повідомили у департаменті транспорту, 5 жовтня було випущено оновлення програми «Приват24».

У рамках оновлення інтерфейсу допустили помилку у коді: під час онлайн-покупки проїзних квитків в дніпровському електротранспорті одразу обирались усі можливі варіанти загальною вартістю 645 гривень.

Наразі спеціалісти вже виправили недоліки та сьогодні зранку оновили застосунок. Тож треба знову оновити застосунок, щоб платити правильну ціну за проїзд.

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