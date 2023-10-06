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Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців Дніпра

Сьогодні 17:37
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Готуйте теплі речі та парасольки!

Новости Днепра про Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців Дніпра

Про те, якою буде погода у ці вихідні, розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, субота та неділя будуть неоднорідними та синоптично строкатими.

Так, 7 жовтня атмосферний фронт “черкне” північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину – тому збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території України буде сухо, проте очікується рвучкий вітер.

Температура повітря становитиме +14+18 градусів, на півдні +18+23 градуси, – зазначила синоптик.

8 жовтня Україну зачепить вже інший холодний атмосферний фронт.

Він проходитиме із північного заходу на південний схід, зачепить протягом доби всі регіони. Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний. Вітер – із штормовими поривами! – зазначає Наталка Діденко.

Новости Днепра про Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців Дніпра

Температура повітря відчутно знизиться і становитиме вдень +9+14 градусів, на півдні – буде тепліше на кілька градусів.

А вже у ніч на понеділок ймовірні заморозки! У Карпатах 8 жовтня взагалі передбачається мокрий сніг!

Осінь стає впевненішою, ми найбільше любимо її теплі, сонячні прояви, але вона любить усіх своїх дітей – і миле слухняне сонце, і непосидючий вітер, і вредні заморозки, і дощі-плакси, і чудове бабине літо. Тому обирає осінь, а ми підлаштовуємося і не бурчимо, – додала синоптик.

Одягайтеся тепліше та бережіть себе!

Новости Днепра про Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали, чи потрібно мешканцям Дніпра робити бустерні щеплення

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Новости Днепра про Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Дощі та рвучкий вітер: у вихідні погода неприємно здивує мешканців ДніпраРусский

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