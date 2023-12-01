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Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварий

Сегодня 10:00
просмотров

Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварий

За 10 месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 19 743 ДТП с погибшими и/или травмированными. В результате этих аварий погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы.

Об этом говорится в аналитике на сайте Опендата.

Отмечается, что больше всего ДТП с травмированными и погибшими зафиксировано в:

  • Днепропетровской области — 1775;
  • Львовской области — 1697;
  • Киевской области — 1631.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварий

Среди наиболее распространенных причин ДТП: превышение безопасной скорости (38,5% от всех аварий); нарушение правил маневрирования (22,6%); нарушение правил проезда перекрестков (8,7%); нарушение правил проезда пешеходных переходов (6,4%); несоблюдение дистанции (4,9%); управление в состоянии опьянения (4%); переход дороги в неустановленном месте (3,1%).

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварий

Также отмечается, что в этом году на 10% возросло количество аварий с участием детей и в 1,5 раза больше ДТП, произошедших по вине детей. В таких авариях в 2023 году погибло вдвое больше и травмировано в 2,3 раза больше детей, чем за 10 месяцев 2021-го.

Напомним, ранее мы писали, что город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр.

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Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварийУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварийРусский

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