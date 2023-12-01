В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня ночью на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Большой Диевской Новокодакского района.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что в квартире, расположенной на шестом этаже десятиэтажного жилого дома, горит домашнее имущество на площади 1,5 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание быстро ликвидировали. К сожалению, на пожаре пострадал 23-летний мужчина — он получил отравление продуктами горения. Горожанина госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на правом берегу Днепра вспыхнул масштабный пожар. Позже в ГСЧС сообщили подробности этого происшествия.

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