В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло

Сегодня ночью на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Большой Диевской Новокодакского района.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что в квартире, расположенной на шестом этаже десятиэтажного жилого дома, горит домашнее имущество на площади 1,5 кв. м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание быстро ликвидировали. К сожалению, на пожаре пострадал 23-летний мужчина — он получил отравление продуктами горения. Горожанина госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на правом берегу Днепра вспыхнул масштабный пожар. Позже в ГСЧС сообщили подробности этого происшествия.
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