В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию

Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.

Минздрав восстановил больнице лицензию по специальностям: детскую хирургию, детскую анестезиологию, хирургию, анестезиологию, которые забрали в начале ноября.

В медучреждении на время приостановили операции, но оказывали амбулаторную помощь, услуги по реабилитации.

Ранее стало известно о смерти третьей пациентки, оперированной в больнице Руднева. Это медсестра из Харькова, приехавшая в Днепр на лечение. Более месяца женщину пытались спасти сначала днепровские врачи, а затем медики в родном городе. 14 ноября Карина Кравчун умерла из-за полиорганной недостаточности.

Скандал вокруг больницы Руднева начался в августе 2023 года, когда от послеоперационных осложнений скончался 11-летний мальчик. В общей сложности 11 пациентов почувствовали себя плохо. Впоследствии не выдержало сердце еще одного мужчины, которого тоже оперировали в медучреждении.

Тогда прокуратура открыла уголовное производство по данному факту. В Минздраве подозревали, что пациентам стало плохо из-за препаратов для внутренней анестезии. Поскольку все больные имели разные диагнозы, но всем делали операции. Лекарство изъяли из обращения по всей Украине, а в больнице Руднева приостановили хирургическую деятельность.

Впоследствии в больнице Руднева возобновили проведение всех операций, но с 14 ноября врачи снова не оперировали.

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