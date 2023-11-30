Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре

К вечеру в Днепре появились сообщения о масштабном пожаре на правом берегу. Огонь был виден всему району. Отмечалось, что возгорание возникло в районе улицы Рабочей и спасатели уже на месте.
ГСЧС наконец-то сообщили подробности инцидента. Как информируют чрезвычайники, загорелся двухэтажный частный дом на площади 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Масштабное возгорание гасили более двух часов.
О других обстоятельствах пожара пока ничего не известно.
Напомним, в Днепре сегодня произошло два ДТП. Первое — на Запорожском шоссе, где столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «улетел» в забор. Второе – на ж/м Победа, а именно в переулке Добровольцев, где не разминулись Hyundai и Citroen. Без пострадавших.
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