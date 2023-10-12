Смерть двох пацієнтів у лікарні Дніпра: стало відомо, як проходить розслідування

У прокуратурі розповіли, як триває досудове розслідування двох смертей пацієнтів у лікарні Дніпра.

Прокуратура Дніпра відповіла на запит журналістів щодо того, як проходить досудове розслідування у справі про смерть двох пацієнтів у лікарні імені Руднєва у Дніпрі. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомили у прокуратурі, правоохоронці оглянули місце події, вилучили медичні документи хворих, а також препарати та журнал обліку ліків. Обшуки провели у виробників та постачальників препаратів, котрі ймовірно спричинили післяопераційні ускладнення у померлих пацієнтів.

Призначені судово-токсилогічні, судово-медичні експертизи, а також лабораторне дослідження якості препаратів.

Допитано працівників лікарні, потерпілих та їхніх представників. В останніх відібрані біологічні зразки для подальших експертиз. Також направлено листи до департаменту охорони здоров`я обласної військової адміністрації щодо проведення клініко-експертної оцінки якості надання меддопомоги, – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває. Щодо того, чи готують комусь підозру в цій справі – не уточнюється.

Що передувало

На початку серпня 2023 року стало відомо про смерть 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра. Ймовірно, дитина померла від післяопераційних ускладнень. Згодом помер ще один пацієнт. Одинадцяти хворим стало зле. Усіх перевели до іншого медзакладу, а в лікарні імені Руднєва зупинили проведення операцій.

Пізніше у МОЗ заявили, що ймовірно, пацієнти отримали побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Три препарати, які могли спричинити побічну реакцію вилучили з обігу по всій Україні. Згодом у лікарні Руднєва відновили проведення усіх операцій.

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