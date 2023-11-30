Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

Сегодня 22:04
просмотров

В Днепре до сих пор можно найти улицу Московскую.

Новости Днепра про В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

На улице Владимира Мономаха, 25а наконец-то избавились от Москвы.

Несмотря на то, что улицу Московскую переименовали еще 8 лет назад, на одном из исторических домов все еще висела табличка со старым названием. На картах ее не было, но вживую найти удалось бы. На днях уличный указатель сняло КП «Благоустройство».

На самом деле, в Днепре до сих пор можно заметить старые таблички с названиями улиц, которые переименовали еще 8 лет назад, во время первой волны декоммунизации. Тогда с карты исчезли проспект Карла Маркса или улица Ленина.

В июле 2015 года избавились и от улицы Московской. Хотя она не подпадала под закон о декоммунизации, однако никто не хотел, чтобы в центре Днепра была Москва.

Улица Московская существовала с момента основания Екатеринослава, то есть с 18 века. И похоже выкурить упоминание Москвы, просуществовавшее здесь несколько веков, не так-то просто.

Здание, где висела табличка скорей всего городу не принадлежит, поэтому новый указатель еще не повесили. 

Новости Днепра про В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

Напомним, ранее в Днепре сняли старенький баннер запрещенного в Украине «Яндекса». Плакат провисел в центре города более 6 лет, пока его не убрали по просьбе горожанина.

Читайте також:

Новости Днепра про В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюансРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 21:22
Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре

Масштабный пожар произошел 30 ноября на правом берегу Днепра.

В Днепре на Победе в переулке Добровольцев столкнулись Hyundai и Citroen: детали
Новости Днепра
Сегодня 20:30
В Днепре на Победе в переулке Добровольцев столкнулись Hyundai и Citroen: детали

30 ноября у Днепра завершается очередным ДТП.

Признался любимый, но попал на войну: возле Кременной погиб военный с Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 20:08
Признался любимый, но попал на войну: возле Кременной погиб военный с Днепропетровщины

Погиб военный из Днепропетровщины Антон Фелось.

В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор
Новости Днепра
Сегодня 18:04
В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Последние новости

Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре
Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре

Масштабный пожар произошел 30 ноября на правом берегу Днепра.

Сегодня 21:22
4
просмотров
В Днепре на Победе в переулке Добровольцев столкнулись Hyundai и Citroen: детали
В Днепре на Победе в переулке Добровольцев столкнулись Hyundai и Citroen: детали

30 ноября у Днепра завершается очередным ДТП.

Сегодня 20:30
6
просмотров
Признался любимый, но попал на войну: возле Кременной погиб военный с Днепропетровщины
Признался любимый, но попал на войну: возле Кременной погиб военный с Днепропетровщины

Погиб военный из Днепропетровщины Антон Фелось.

Сегодня 20:08
3
просмотров
Хозяйственный житель Каменского обворовал своего друга, у которого гостил: что украл
Хозяйственный житель Каменского обворовал своего друга, у которого гостил: что украл

Житель Каменского, не спросив, забрал у своего друга электроинструмент.

Сегодня 19:25
5
просмотров
Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФ
Праздники за решеткой проведет пара из Кривого Рога, которая хотела продать 3-летнюю дочь извращенцу из РФ

Мать и ее сожителя, снимавших порно с несовершеннолетней дочерью, оставили под стражей.

Сегодня 18:40
2
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор
В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Сегодня 18:04
7
просмотров
Каких потребителей в Днепре могут оставить без света: перечень
Каких потребителей в Днепре могут оставить без света: перечень

Пока в Украине действует военное положение, то бытовых потребителей за долги не будут отключать от электроэнергии. Но «отрезать» свет могут по другим причинам.

Сегодня 17:53
8
просмотров
В Днепре в начале декабря «закроют» движение трамваев и троллейбусов: каких именно
В Днепре в начале декабря «закроют» движение трамваев и троллейбусов: каких именно

В начале декабря в Днепре были масштабные изменения в работе транспорта.

Сегодня 17:51
4
просмотров
В Днепре на правом берегу вспыхнул масштабный пожар: что известно (ВИДЕО)
В Днепре на правом берегу вспыхнул масштабный пожар: что известно (ВИДЕО)

Спасатели уже на месте!

Сегодня 17:04
8
просмотров
В Днепре «объявили войну» бордюрам
В Днепре «объявили войну» бордюрам

В Днепре будут избавляться от бордюров на тротуарах.

Сегодня 16:58
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх