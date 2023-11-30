В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

В Днепре до сих пор можно найти улицу Московскую.

На улице Владимира Мономаха, 25а наконец-то избавились от Москвы.

Несмотря на то, что улицу Московскую переименовали еще 8 лет назад, на одном из исторических домов все еще висела табличка со старым названием. На картах ее не было, но вживую найти удалось бы. На днях уличный указатель сняло КП «Благоустройство».

На самом деле, в Днепре до сих пор можно заметить старые таблички с названиями улиц, которые переименовали еще 8 лет назад, во время первой волны декоммунизации. Тогда с карты исчезли проспект Карла Маркса или улица Ленина.

В июле 2015 года избавились и от улицы Московской. Хотя она не подпадала под закон о декоммунизации, однако никто не хотел, чтобы в центре Днепра была Москва.

Улица Московская существовала с момента основания Екатеринослава, то есть с 18 века. И похоже выкурить упоминание Москвы, просуществовавшее здесь несколько веков, не так-то просто.

Здание, где висела табличка скорей всего городу не принадлежит, поэтому новый указатель еще не повесили.

Напомним, ранее в Днепре сняли старенький баннер запрещенного в Украине «Яндекса». Плакат провисел в центре города более 6 лет, пока его не убрали по просьбе горожанина.

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