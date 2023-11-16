Після операції в лікарні Руднєва у Дніпрі померла третя пацієнтка

Стало відомо про ще одну смерть пацієнтки, яку оперували у лікарні Руднєва в Дніпрі.

Померла ще одна пацієнтка, яку прооперували у лікарні Руднєва. Це вже третя смерть після операції у цій лікарні. Про це повідомляє “Інформатор”.

За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада померла 41-річна Каріна Кравчун. 8 серпня жінці зробили операцію, але відразу після наркозу її стан раптово погіршився. Хвору перевели до обласної лікарні, де понад місяць намагалися врятувати. Нещодавно пані Каріну евакуювали до рідного Харкова. Раніше вона працювала медсестрою у хірургічному відділенні Харківської міської лікарні швидкої допомоги.

На жаль, стан жінки погіршувався з кожним днем. Серце пацієнтки зупинилося 14 листопада. Як зазначають лікарі, це сталося через поліорганну недостатність. Відновити роботу її органів лікарям так і не вдалося. У пані Каріни залишився неповнолітній син, чоловік та батьки з інвалідністю.

Нагадаємо, у серпні, після смерті 11-річного хлопчика у лікарні Руднєва, прокуратура почала розслідування. Тоді стало відомо, що в 11 пацієнтів, яких прооперували в медзакладі, різко погіршився стан здоров’я. Усі вони мали різні діагнози та операції. Правоохоронці підозрюють, що причиною раптового занедужання пацієнтів стали неякісні препарати для наркозу.

Три препарати, які могли спричинити побічну реакцію вилучили з обігу по всій Україні. Згодом у лікарні Руднєва відновили проведення усіх операцій. Проте днями МОЗ опублікував наказ, згідно з яким припинено дію ліцензій за спеціальностями: дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, хірургія, анестезіологія. Тож з 14 листопада лікарі знову не оперуватимуть. Поки що вони можуть проводити консультації, надавати амбулаторну допомогу та послуги з реабілітації.

Заборона на проведення операцій перестане діяти 28 листопада, якщо звичайно МОЗ поновить відповідні ліцензії.

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