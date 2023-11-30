Признался любимый, но попал на войну: возле Кременной погиб военный с Днепропетровщины

32-летний Антон присоединился к Силам обороны еще в конце февраля 2022 года. За несколько недель до этого он сделал предложение своей девушке и впоследствии собирался жениться на ней. Но поначалу война разлучила пару.
Антон вступил в ряды Нацгвардии, где прослужил более полутора лет. К сожалению, 25 ноября близ Кременной жизнь военного оборвалась.
Чрезвычайно позитивный и дружелюбный, всегда готовый поддержать других. Таким он навсегда останется в памяти коллег, — говорят коллеги погибшего.
Окончив в 2015 году Днепродзержинский государственный технический университет по специальности «Электронные устройства и системы» Антон нашел работу. В мирное время будущий нацгвардеец работал телохранителем на Среднеднепровской ГЭС.
У мужчины остались жена и мать.
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