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  • У Дніпрі лікарні Руднєва, після операції в стінах якої померло троє людей, повернули ліцензію

У Дніпрі лікарні Руднєва, після операції в стінах якої померло троє людей, повернули ліцензію

Сьогодні 10:42
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Міністерство охорони здоров'я повернуло ліцензію лікарні Руднєва у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі лікарні Руднєва, після операції в стінах якої померло троє людей, повернули ліцензію

МОЗ відновило лікарні ліцензію за спеціальностями: дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, хірургія, анестезіологія, які забрали на початку листопада. 

У медзакладі на деякий час призупинили операції, але надавали амбулаторну допомогу, послуги з реабілітації.

Раніше стало відомо про смерть третьої пацієнтки, яку оперували в лікарні Руднєва. Це медсестра із Харкова, яка приїхала до Дніпра на лікування. Понад місяць жінку намагалися врятувати спочатку дніпровські лікарі, а потім медики у рідному місті. 14 листопада Каріна Кравчун померла через поліорганну недостатність. 

Скандал навколо лікарні Руднєва почався ще у серпні 2023 року, коли від післяопераційних ускладнень помер 11-річний хлопчик. Загалом 11 пацієнтів відчули себе зле. Згодом не витримало серце ще одного чоловіка, якого теж оперували в медзакладі. 

Тоді прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом. У МОЗ підозрювали, що пацієнтам стало зле через препарати для внутрішньої анестезії. Позаяк усі хворі мали різні діагнози, але всім робили операції. Ліки вилучили з обігу по всій Україні, а у лікарні Руднєва призупинили хірургічну діяльність.

Згодом у лікарні Руднєва відновили проведення усіх операцій, але з 14 листопада лікарі знову не оперували. 

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Новости Днепра про У Дніпрі лікарні Руднєва, після операції в стінах якої померло троє людей, повернули ліцензіюУкраїнська

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