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  • Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та артилерією: що відомо

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та артилерією: що відомо

Сьогодні 07:40
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Ніч на Дніпропетровщині знову була тривожною.
Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та артилерією: що відомо

Фото умовне.

Так, російські загарбники поцілили по Кривому Рогу ракетою. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, росіяни двічі били по Нікопольському району з важкої артилерії – під вогнем були Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло більше ніж півдесятка снарядів. На щастя, люди не постраждали.

В інших містах та громадах області було спокійно, – додав Лисак.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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