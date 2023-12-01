У Павлограді через сварку з дівчиною хлопець пішов красти: як його покарали

Іноді сварки з близькими людьми штовхають нас на необдумані дії.

Так, у вересні цього року у Павлограді стався дуже дивний інцидент – хлопець кілька днів поспіль викрадав бездротові навушники в магазині «Аврора» – і усе через сварку з дівчиною. Усього він встиг винести 4 пари навушників вартістю близько 350 гривень кожна.

Про це йдеться у вироку Павлоградського міськрайонного суду.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, висловив жаль з приводу вчиненого та дав показання про те, що він станом на вересень 2023 року проживав на території Павлограда та був внутрішньо переміщеною особою. В зазначений час він посварився зі своєю дівчиною, у зв`язку з чим вчинив злочини, — йдеться у документі.

Зазначається, що дві пари навушників хлопець здав у ломбард, а інші віддав випадковим перехожим. Збитки магазину він відшкодував.

Дії хлопця кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, в умовах воєнного стану. Йому призначили 2 роки умовного терміну.

Джерело: Павлоград.dp.ua.

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