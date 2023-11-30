У самісінькому центрі Дніпра досі існувала вулиця Московська, але є нюанс

На вулиці Володимира Мономаха, 25а нарешті позбавилися від Москви.
Попри те, що вулицю Московську перейменували ще 8 років тому, на одному з історичних будинків досі висіла табличка зі старою назвою. На картах її не було, але наживо віднайти вдалося б. Днями вуличний покажчик зняло КП “Благоустрій”.
Насправді у Дніпрі досі можна помітити старі таблички з назвами вулиць, які перейменували ще 8 років тому, під час першої хвилі декомунізації. Тоді з карти зникли проспект Карла Маркса чи вулиця Леніна.
У липні 2015 позбавилися і від вулиці Московської. Хоча вона не підпадала під закон про декомунізацію, проте ніхто не хотів, щоб в середмісті Дніпра була Москва.
Вулиця Московська існувала з моменту заснування Катеринославу, тобто з 18 століття. І схоже викурити згадку Москви, яка проіснувала тут кілька століть, не так і просто.
Будівля, де висіла табличка, швидше за все місту не належить, тому новий покажчик ще не повісили.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі зняли старенький банер забороненого в Україні “Яндексу”. Плакат провисів у центрі міста понад 6 років, поки його не прибрали на прохання містянина.
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