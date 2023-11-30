Займання на площі 300 кв. м: у ДСНС розповіли, що сьогодні масштабно горіло в Дніпрі

Масштабна пожежа сталася 30 листопада на правому березі Дніпра.

Надвечір у Дніпрі з’явилися повідомлення про масштабну пожежу на правому березі. Вогонь було видно всьому району. Зазначалося, що займання виникло в районі вулиці Робочої та що рятувальники вже на місці.

ДСНС нарешті повідомили подробиці інциденту. Як інформують надзвичайники, загорівся двоповерховий приватний будинок на площі 300 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Масштабне займання гасили понад дві години.

Про інші обставини пожежі наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні сталося дві ДТП. Перша – на Запорізькому шосе, де зіткнулися Ford та Volkswagen: одна із автівок “відлетіла” в паркан. Друга – на ж/м Перемога, а саме в провулку Добровольців, де не розминулися Hyundai та Citroen. Без постраждалих.

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