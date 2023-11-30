Освідчився коханій, але потрапив на війну: біля Кремінної загинув військовий з Дніпропетровщини

32-річний Антон долучився до Сил оборони ще наприкінці лютого 2022 року. За декілька тижнів до цього він освідчився своїй дівчині та згодом збирався одружитися з нею. Але спочатку війна розлучила пару.
Антон вступив до лав Нацгвардії, де прослужив понад півтора року. На жаль, 25 листопада поблизу Кремінної життя військового обірвалося.
Надзвичайно позитивний та доброзичливий, завжди готовий підтримати інших. Таким він назавжди залишиться у памʼяті колег, – говорять колеги загиблого.
Закінчивши у 2015 році Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю «Електронні пристрої та системи», Антон знайшов роботу. У мирний час майбутній нацгвардієць працював охоронцем на Середньодніпровській ГЕС.
У чоловіка залишилися дружина та мати.
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