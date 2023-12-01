В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали

Так, в сентябре этого года в Павлограде произошел очень странный инцидент – парень несколько дней воровал беспроводные наушники в магазине «Аврора» – и все из-за ссоры с девушкой. Всего он успел вынести четыре пары наушников стоимостью около 350 гривен каждая.
Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда.
В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, выразил сожаление по поводу содеянного и дал показания о том, что он на сентябрь 2023 года проживал на территории Павлограда и был внутренне перемещенным лицом. В указанное время он поссорился со своей девушкой, в связи с чем совершил преступления, — говорится в документе.
Отмечается, что две пары наушников парень сдал в ломбард, а остальные отдал случайным прохожим. Ущерб магазину он возместил.
Действия парня квалифицировали по ч. 4 ст. 185 УК Украины – тайное похищение чужого имущества, совершенное повторно, в условиях военного положения. Ему назначили 2 года условного срока.
Источник: Павлоград.dp.ua.
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