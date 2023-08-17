В Україні заборонили препарати, які ймовірно призвели до смерті 11-річного хлопчика у Дніпрі

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві охорони здоров’я.
У міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. Руднєва нещодавно сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів після операцій відчули себе зле. Двоє з них – 11 річний хлопчик та дорослий чоловік – померли.
У МОЗ підозрюють, що препарати, які використовувати під час операцій спричинили тяжкі побічні реакції, які призвели до погіршення самопочуття 11 пацієнтів та смерті двох із них.
Наразі три препарати, які використовували у лікарні під час операцій, заборонили на території України.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Мова про три найменування медпрепаратів, – йдеться у повідомленні МОЗ.
Назви препаратів не розголошують, але вони не продаються у вільному доступі, позаяк використовуються лише лікарями та під час наркозу. МОЗ зобов’язала реалізаторів ліків перевірити, чи є в них ці сумнівні партії.
Наразі триває робота спеціальної комісії МОЗ, яка встановить причини смерті двох пацієнтів.
У лікарні Дніпра, де нещодавно помер 11-річний хлопчик, призупинили операції. Наразі ведеться лише амбулаторний прийом.
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