Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Україні заборонили препарати, які ймовірно призвели до смерті 11-річного хлопчика у Дніпрі

В Україні заборонили препарати, які ймовірно призвели до смерті 11-річного хлопчика у Дніпрі

Сьогодні 12:25
просмотров

У МОЗ підозрюють, що саме ці три препарати спричинили побічні ефекти у пацієнтів та призвели до смерті 11-річного хлопчика.

Новости Днепра про В Україні заборонили препарати, які ймовірно призвели до смерті 11-річного хлопчика у Дніпрі

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві охорони здоров’я. 

У міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. Руднєва нещодавно сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів після операцій відчули себе зле. Двоє з них – 11 річний хлопчик та дорослий чоловік – померли.

У МОЗ підозрюють, що препарати, які використовувати під час операцій спричинили тяжкі побічні реакції, які призвели до погіршення самопочуття 11 пацієнтів та смерті двох із них. 

Наразі три препарати, які використовували у лікарні під час операцій, заборонили на території України. 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Мова про три найменування медпрепаратів, – йдеться у повідомленні МОЗ. 

Назви препаратів не розголошують, але вони не продаються у вільному доступі, позаяк використовуються лише лікарями та під час наркозу. МОЗ зобов’язала реалізаторів ліків перевірити, чи є в них ці сумнівні партії. 

Наразі триває робота спеціальної комісії МОЗ, яка встановить причини смерті двох пацієнтів. 

Що передувало 

У лікарні Дніпра, де нещодавно помер 11-річний хлопчик, призупинили операції. Наразі ведеться лише амбулаторний прийом. 

У медзакладі тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці. Зазначається, що медики надають всі необхідні коментарі та документи.
 

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні заборонили препарати, які ймовірно призвели до смерті 11-річного хлопчика у ДніпріУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату
Новини Дніпра
Сьогодні 12:00
У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату

Інцидент трапився вчора, 16 серпня, на вулиці В. Антоновича.

Поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4 (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:40
Поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4 (ВІДЕО)

Мешканці Дніпропетровщини скаржаться на занедбаний стан залізничної платформи.

У Дніпрі попрощалися з відомим священником
Новини Дніпра
Сьогодні 10:56
У Дніпрі попрощалися з відомим священником

У Дніпрі відспівали протоієрея Володимира Овчаренка.

До лікарні Дніпра евакуювали одного із постраждалих через обстріл області: в якому він стані
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
До лікарні Дніпра евакуювали одного із постраждалих через обстріл області: в якому він стані

До обласного центру евакуювали постраждалого внаслідок обстрілу Межівської громади 16…

Наверх