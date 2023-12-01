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Мешканців Дніпра знову попередили про небезпечні метеоявища: збиватиме з ніг

Сьогодні 06:55
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра знову попередили про небезпечні метеоявища: збиватиме з ніг

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 1 грудня, оголосили попередження про небезпечні метеоявища: у Дніпрі та області очікуються налипання мокрого снігу та ураганний вітер, місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Прогнозується:

1 грудня: Хмарно. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С морозу, вдень 7-12°С тепла.

2 грудня: Хмарна погода. Невеликий дощ, місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

3 грудня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 5-10°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

Будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

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