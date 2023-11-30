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  • Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр

Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр

Сегодня 12:12
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Город на Днепропетровщине оказался самым дорогим для аренды посуточно.

Новости Днепра про Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр

На основе опубликованных объявлений на популярном сайте по аренде квартир составили рейтинг самых дорогих в Украине квартир для посуточной аренды. Результаты удивили. На первом городе оказался не один из мегаполисов, а довольно небольшой городок в Днепропетровской области, сообщает Dnepr.info со ссылкой на 24 канал.

Рейтинг городов, где самая дорогая посуточная аренда возглавил Новомосковск. Чтобы на сутки поселиться в квартире в этом городе нужно отдать 987 гривен. Интересно то, что в список попали небольшие городки, а некоторые из них расположены близко к зоне боевых действий.

Пятерка «самых дорогих» городов:

  • Новомосковск — 987 гривен;
  • Ужгород — 962 гривны;
  • Славянск в Донецкой области — 940 гривен;
  • Мукачево в Закарпатской области — 905 гривен;
  • Измаил в Одесской области — 828 гривен.

Как объясняют эксперты недвижимости, стоимость жилья определяет спрос. В этих городах меньше предложений, но спрос велик, поэтому и цены соответствующие. Например, в прифронтовом Славянске, куда часто ненадолго заезжают военные, журналисты, волонтеры и фотографы, количество отзывов на объявление превышает количество предложенного жилья в 40 раз.

В Новомосковске спрос превышает предложение в 87 раз, поэтому цена самая высокая.

А вот рейтинг самых дешевых городов таков:

  • Сумы – 618 гривен в сутки;
  • Харьков – 532 гривны в сутки;
  • Черноморск в Одесской области – 630 гривен в сутки;
  • Конотоп на Сумщине – 492 гривны в сутки;
  • Миргород в Полтавской области – 474 гривны в сутки.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько процентов зарплаты съедает аренда жилья в Днепре.

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Новости Днепра про Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не ДнепрРусский

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