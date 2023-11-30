Місто на Дніпропетровщині лідер рейтингу найдорожчої добової оренди квартир, і це не Дніпро

Місто на Дніпропетровщині виявилося найдорожчим для подобової оренди.

На основі опублікованих оголошень на популярному сайті з оренди квартир склали рейтинг найдорожчих в України квартир для подобової оренди. Результати здивували. На першому місті опинився не один із мегаполісів, а досить невеличке містечко на Дніпропетровщині, повідомляє Dnepr.info з посиланням на 24 канал.

Рейтинг міст, де найдорожча подобова оренда очолив Новомосковськ. Щоб на добу оселитися у квартирі в цьому місті треба віддати 987 гривень. Цікаво те, що до переліку потрапили невеликі містечка, а деякі з них розташовані близько до зони бойових дій.

П’ятірка “найдорожчих” міст:

Новомосковськ — 987 гривень;

— 987 гривень; Ужгород — 962 гривні;

Слов’янськ у Донецькій області — 940 гривень;

Мукачево у Закарпатській області — 905 гривень;

Ізмаїл в Одеській області — 828 гривень.

Як пояснюють експерти з нерухомості, вартість житла визначає попит. У цих містечках менше пропозицій, але попит великий, тож і ціни відповідні. До прикладу, у прифронтовому Слов’янську, куди часто ненадовго заїжджають військові, журналісти, волонтери та фотографи, кількість відгуків на оголошення перевищує кількість запропонованого житла у 40 разів.

У Новомосковську попит перевищує пропозицію у 87 разів, тому ціна найвища.

А ось рейтинг найдешевших міст такий:

Суми – 618 гривень за добу;

Харків – 532 гривні за добу;

Чорноморськ на Одещині – 630 гривень за добу;

Конотоп на Сумщині – 492 гривні за добу;

Миргород на Полтавщині – 474 гривні за добу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали скільки відсотків зарплатні з’їдає оренда житла у Дніпрі.

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