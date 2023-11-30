Місто на Дніпропетровщині лідер рейтингу найдорожчої добової оренди квартир, і це не Дніпро

На основі опублікованих оголошень на популярному сайті з оренди квартир склали рейтинг найдорожчих в України квартир для подобової оренди. Результати здивували. На першому місті опинився не один із мегаполісів, а досить невеличке містечко на Дніпропетровщині, повідомляє Dnepr.info з посиланням на 24 канал.
Рейтинг міст, де найдорожча подобова оренда очолив Новомосковськ. Щоб на добу оселитися у квартирі в цьому місті треба віддати 987 гривень. Цікаво те, що до переліку потрапили невеликі містечка, а деякі з них розташовані близько до зони бойових дій.
П’ятірка “найдорожчих” міст:
Як пояснюють експерти з нерухомості, вартість житла визначає попит. У цих містечках менше пропозицій, але попит великий, тож і ціни відповідні. До прикладу, у прифронтовому Слов’янську, куди часто ненадовго заїжджають військові, журналісти, волонтери та фотографи, кількість відгуків на оголошення перевищує кількість запропонованого житла у 40 разів.
У Новомосковську попит перевищує пропозицію у 87 разів, тому ціна найвища.
А ось рейтинг найдешевших міст такий:
Нагадаємо, раніше ми розповідали скільки відсотків зарплатні з’їдає оренда житла у Дніпрі.
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