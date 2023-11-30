Мешканець Кривого Рогу п’ять разів продав один і той же кондиціонер: його за це судили

У Кривому Розі судили чоловіка, який 5 разів продав один і той же кондиціонер.

Мешканець Кривого Рогу, який влітку залишився без роботи, вирішив підзаробити онлайн. На одному із відомих порталів він виклав оголошення з пропозицією про продаж мобільного кондиціонеру Electrolux, запропонувавши покупцям привабливу ціну.

Позаяк це було влітку, на оголошення відгукнулися вже через декілька годин. Декілька покупців були готові придбати бюджетний кондиціонер. Щоб “не прогоріти”, продавець попросив надіслати передоплату 500 гривень, а потім відразу обіцяв відправити товар. Люди погодилися та віддали гроші.

Втім своє замовлення вони так і не отримали. Криворіжець “заробив” 2500 гривень, продавши один і той же кондиціонер п’ять разів. Згодом обмануті покупці звернулися до поліції, яка викрила афериста.

Кмітливого “продавця” судив Інгулецький районний суд Кривого Рогу. Його визнали винним за статтями про шахрайство, але підсудний свою вину визнав, покаявся та пішов на угоду з прокурором. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Криворіжцю присудили 3 роки обмеження волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування призначеного судом покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням строком на 1 рік.

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