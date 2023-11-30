У Кривому Розі п’яний чоловік розгулював із гранатою

Криворіжці неабияк злякалися та за допомогою “тривожної кнопки” викликали правоохоронців.
Прибувши на місце, копи затримали порушника.
Про це повідомляє Управління поліції охорони.
Наряду поліції надійшов сигнал про спрацювання «тривожної кнопки» з охоронюваного об’єкту в місті Кривий Ріг. Прибувши на об’єкт, поліцейські виявили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, біля якого на підлозі знаходилась граната, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці оглянули речі порушника – вони виявили документи та запал до гранати.
Чоловіка передали слідчо-оперативній групі для подальшого розгляду справи та встановлення обставин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг.
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