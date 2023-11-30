Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі трамваї №17 закінчать свою роботу раніше.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Ульянова.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
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