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Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні 07:00
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі трамваї №17 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Ульянова.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від площі Старомостова о 21:00;
  • від вул. Миколи Руденка о 20:40.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї закінчать роботу раніше: подробиціУкраїнська

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